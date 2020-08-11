تأخر فتح أبواب 19 لجنة في الشرقية لعدم وصول القضاة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فتح اللجان لااستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، عدا 19 لجنة بمراكز (فاقوس – أبو كبير – الحسينية – بلبيس – كفر صقر – مشتول السوق – الإبراهيمية – أولاد صقر)، بسبب تأخر وصول المستشارين لمقار اللجان الانتخابية.

يذكر أنّ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبا ونخبة أمام 996 مركزا انتخابيا يتسع لـ1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.