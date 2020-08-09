محافظ الشرقية يُقيل رئيسة وحدة الحلوات بسبب النظافة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقالة رئيسة الوحدة المحلية بالحلوات التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية للإهمال والتقصير في العمل، فضلاً عن عدم الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات من شوارع القرية.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة، صباح اليوم، لقرية الحلوات للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية بالحلوات للتأكد من انتظام سير العمل بها، حيث تبين له عدم تواجد العاملين بمقر عملهم مما يسبب خللاً في الخدمة المقدمة للمواطنين وتعطيل مصالحهم.

أعرب المحافظ عن استيائه الشديد من أداء رئيس الوحدة المحلية لعدم متابعته لانتظام العاملين بالوحدة ليقرر إقالته من منصبه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

وخلال تفقده لشوارع القرية تلاحظ للمحافظ تدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة وعدم رفعها من الشوارع مما يتسبب في انبعاث روائح كريهة، فضلا عن عدم إزالة الإشغالات من الشوارع.

أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، بمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، قائلا: لن أسمح بتواجد مسؤول مقصر ومهمل في أداء عمله.