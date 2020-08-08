محافظ الشرقية يتابع جاهزية المقار الانتخابية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على جاهزية المقار الانتخابية، استعداداً لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتي تقرر عقدها خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

أوضح المحافظ، أن الدولة تراهن وتثق في وعي مواطنيها وانتمائهم لوطنهم، مشيرًا إلى امتلاك المواطن الإرادة القوية والوعي والفهم الكامل، بأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال المشوار الذي بدأه الشعب المصري بأكمله مع قيادته السياسية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز بالمرور على المقار الانتخابية واستراحات القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، للتأكد من إجراء أعمال النظافة والتطهير ومراجعة الإنارة ومياه الشرب وإزالة أي عقبات تقف أمام استكمال العملية الانتخابية.