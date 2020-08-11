لضعف الإقبال.. مرشحو أسيوط ينقلون الناخبين للجان بـ"التوك توك"

يواصل المرشحون وأنصارهم في مختلف مراكز محافظة أسيوط، حشد الناخبين لضمان خروجهم من منازلهم للإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع، بسبب ضعف التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

واستعان المرشحون بمركبات "التوك توك" وأتوبيسات تحمل ملصقاتهم، لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ مليونا و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.