صور.. تزايد إقبال السيدات على اللجان في أسيوط

تشهد لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط، إقبالا ملحوظا من قبل السيدات بمختلف أعمارهن للإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الدستوري، لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية مشددة.

وفي سياق متصل، حرصت السيدات كبار السن على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ، والإدلاء بأصواتهن في لجان الاقتراع بالمحافظة.

ومن جانب آخر شهد محيط اللجان تكثيفا أمنيا في محيط اللجان وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على الناخبين بعدم الدخول دون ارتداء كمامات.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.