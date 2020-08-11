محافظ المنوفية يطالب "حزب الكنبة" بالنزول للتصويت في انتخابات "الشيوخ"

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن محافظة المنوفية بها حوالي 2 مليون و688 ألف ناخب سيدلون بأصواتهم بحرية في انتخابات مجلس الشيوخ، في 619 لجنة انتخابية، ويشرف عليها لجنة عامة موجودة في استاد شبين الكوم.

وأكد أبو ليمون، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه حتى الآن تسير العملية الانتخابية بشكل جيد ولا يوجد أي مشاكل أو شكاوي، لافتا إلى أنه تم عمل مبادرة "اعرف لجنتك" ولاقت إقبالا جيدا ومتميزا من المواطنين، نظرا لأن نسبة التعليم عالية في محافظة المنوفية.

وطالب محافظ المنوفية، حزب الكنبة بالنزول للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية الرئيسية ممثلة في القوات المسلحة، الشرطة، المحكمة، المحافظة، المدن، مديريات الخدمات وتم إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع، أنه يوجد لدينا مرفق نقل داخلي لخدمة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة للتسهيل على المواطن عملية الانتخابات.