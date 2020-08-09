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محافظ المنوفية يدشن مبادرة "اعرف لجنتك" استعدادا لانتخابات الشيوخ

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إبراهيم الديهي
10:26 م | الأحد 09 أغسطس 2020
محافظ المنوفية يتفقد قوات تأمين الإنتخابات

محافظ المنوفية يتفقد قوات تأمين الإنتخابات

دشن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مبادرة "اعرف لجنتك" الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، والتي تهدف إلى توفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم، بحيث تساعدهم في أداء واجبهم الإنتخابي في الاقتراع، تيسيرًا عليهم في العملية الإنتخابية.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيجري توفير أجهزة حاسب آلي متصلة بشبكة الإنترنت أمام ديوان عام المحافظة، وكذا الوحدات المحلية للتسهيل على المواطنين في التعرف على الرقم الانتخابي الخاص بهم.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التوجه إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن شعب المنوفية يعي مدى أهمية المشاركة السياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية.

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