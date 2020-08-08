صور.. محافظ المنوفية يكرم ثالث الثانوية ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغني الحاصلة على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة 2019-2020، وذلك خلال استقباله لها صباح اليوم بمكتبه بالديوان العام .

وهنأ محافظ المنوفية، الطالبة سهيلة وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لتميزها وتفوقها العلمي متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح والتقدم، مؤكداً لها أنها نموذج مشرف وفخراً لأبناء المنوفية .

وأعربت الطالبة عن بالغ سعادتها وامتنانها بهذا التكريم والذي يعد بمثابة دفعة قوية لها للاستمرار في مواصلة النجاح والتفوق، مؤكدة إصراراها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد للوصول الى هدفها.

جدير بالذكر أن الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغني بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف، الشعبة العلمية "رياضيات" قد حصلت على مركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 درجة.