محافظ المنوفية يتفقد أماكن قوات التأمين المشاركة في انتخابات الشيوخ 

أجرى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمركزي قويسنا وبركة السبع، للوقوف على الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والمقرر عقدها خلال يومي 11 و12 من أغسطس الجاري.

رافق أبو ليمون خلال جولته اللواء أركان حرب ياسر أبو سنة مساعد مدير المدرعات، حيث تفقد المحافظ مقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشدداً على توفير كل سبل الإقامة والإعاشة وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين.

وأكد محافظ المنوفية تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن، للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، لضمان انتظام العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية استعدت للانتخابات بتجهيز 515 مقراً تنتخابياً ولجنة عامة و619 لجنة فرعية. وتستقبل اللجان الانتخابية مليوني و688 ألفا و280 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.