رئيس الوطنية للانتخابات في رسالة للمرأة: ترسم لوحة وطنية تليق بمصر

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة خاصة للمرأة المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، قال فيها :" المرأة المصرية كتلة تصويتية لا يستهان بها ونجدها في كل استحقاق انتخابي تمد يديها لوطنها وتصطف أمام لجان الاقتراع لترسم لوحة وطنية تليق بمصر".

وانطلقت صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ داخل 14 الف و92 لجنة انتخابية بـ 27 محافظة.

ويتنافس في الانتخابات 779 مرشحا على 100 مقعد، يتم الانتخاب عليها بالنظام الفردي، بينما تخوض قائمة واحدة الانتخابات في الدوائر الأربعة المخصص لها 100 مقعد بنظام القوائم الانتخابية.