في انتخابات كفر الشيخ.. كبار السن يوجهون رسالة للشباب: مستنين إيه؟

لم يمنعهم التقدم في السن من المشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، فتحدوا أمراضهم وحرصوا على التصويت منذ صباح اليوم في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

إبراهيم البيطاني، عجوز بلغ من العمر أرذله، حرص على المشاركة في إحدى اللجان الانتخابية بمدينة البرلس، مؤكداً مشاركته من أجل صنع مستقبل مصر في التشريعات وإقرار القوانين، "بشارك طول عمري في الانتخابات، وحريص كل مرة على الإدلاء بصوتي لأن دا حقي، وعلشان ولادي وأحفادي".

أضاف: "رغم مرضي لكني أشارك في الانتخابات علشان البلد تستحق مننا كتير، واللي عاصر حروب مثلنا، يعلم قيمة الوطن وترابه".

عطا عبدالباسط، مواطن آخر يبلغ من العمر نحو 70عاماً، ظهر وهو يتكئ على عصاه، حرصاً منه على المشاركة في الانتخابات، داعيا الشباب والمواطنين للمشاركة: "بقول للشباب أنا عجوز وجاي أنتخب علشان مستقبل البلد دي، انزلوا وشاركوا انتوا كمان مستنين إيه؟".

كلش محمد، أحد أبناء المحافظة، ظهر متكئًا على عكازيه، فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تمنعه إعاقته من المشاركة: "بقول للشباب والأصحاء بطلوا نوم، وانزلوا شاركوا في صنع مستقبل بلدكم، كفاية عزوف اصنعوا مستقبلكم ومستقبل بلدكم".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.