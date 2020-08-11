الصين: اكتشاف فيروس كورونا في مأكولات بحرية مستوردة

أعلنت الحكومة الصينية، عبر حسابها الرسمي على منصة "ويبو"، اكتشاف فيروس كورونا في عينات من ثلاثة منتجات من المأكولات البحرية المجمدة المستوردة في مدينة يانتاي شمال مقاطعة شاندونج في الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ثلاث شركات مختلفة استوردت المأكولات البحرية على متن الباخرة نفسها عبر ميناء داليان، الذي شهد مؤخرا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يذكر منشور حكومة المدينة مصدر المأكولات البحرية المستوردة أو عدد الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة.

وحُفظت معظم المأكولات البحرية في التخزين البارد ولم تدخل السوق مطلقا، باستثناء كمية صغيرة خرجت للمعالجة والتصدير في يانتاي، وفقا للمنشور.

ووُضع أي شخص كان على اتصال وثيق بهذه الشحنة من المأكولات البحرية قيد الحجر الصحي.

وسجلت الصين، اليوم، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت السلطات الصحية أن هناك 13 حالة انتقلت فيها الإصابة محليا، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج. ولم تبلغ السلطات عن وفيات جديدة.