"الوطنية للانتخابات" تدعو وسائل الإعلام للالتزام بضوابط تغطية الشيوخ

دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام إلى الالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال في رسالة موجهة للإعلام: "الهيئة حريصة على التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة المحلية والدولية، وإمدادها أولا بأول بجميع البيانات".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.