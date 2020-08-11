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"رياضة دمياط" تدفع بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن في الانتخابات

كتب:

سهاد الخضري
01:36 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
انتخابات دمياط

انتخابات دمياط

دفعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، برئاسة محمود أبو زهرة، بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن من الناخبين.

كما قاموا بتركيب تندات لحمايتهم من أشعة الشمس بمركز شباب كفر الشناوي، في إطار استعدادات المديرية لانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول.

فيما قام مركز شباب تفتيش السرو بالمشاركة في تنظيم سير العملية الانتخابية من أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد حسن عبد الله المشتركة، ومدرسة تفتيش السرو الإعدادية والثانوية المشتركة.

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