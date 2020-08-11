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صور.. وزير الخارجية يتفقد المستشفى الميداني المصري في بيروت

كتب:

محمد حسن عامر
12:39 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
صور.. وزير الخارجية يتفقد المستشفى الميداني المصري في بيروت

تفقد وزير الخارجية سامح شكري منذ قليل المستشفى الميداني المصري في بيروت خلال زيارته إلى لبنان.

واطمأن شكري على سير العمل بالمستشفى الذي يشمل 6 عيادات رئيسية.

كما ثَمّن الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، وذلك بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجاناً لكل من يحتاجها على أرض لبنان.

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