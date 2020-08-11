ضبط شخص بـ108 طرب حشيش بـ756 ألف جنيه في الشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية)، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر "الحشيش"، وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، جرى ضبط المتهم في أحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة الصالحية الجديدة، حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 108 طرب لمخدر الحشيش "وزنت 10,800 كيلو جرام"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء في التحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ756 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.