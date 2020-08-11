عاجل.. الحكومة: لجان الانتخابات فتحت أمام الناخبين دون أي معوقات

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنَّ غرفة العمليات المركزية للحكومة لديها فرق رصد ميداني منتشرة على مستوى كل محافظات الجمهورية للتأكّد من انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة.

وأضاف "الجوهري"، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش ترؤسه غرفة العمليات المركزية للحكومة لمتابعة تطورات انتخابات مجلس الشيوخ، أنَّ اللجان الانتخابية فتحت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون حدوث أي معوقات.

وأشار "الجوهري"، إلى أن غرفة العمليات المركزية ‏متصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية عبر شبكة (الفيديو كونفرانس)، والهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، ومجهزة بكل أجهزة ‏الاتصال اللازمة لمتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها ‏والتدخل لحلها على الفور من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.