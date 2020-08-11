الوطنية للانتخابات: انتظام العمل بلجان الشيوخ

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، انتظام العمل في المقرات واللجان الانتخابية، في أولى أيام تصويت المصريين بالداخل بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وكانت الانتخابات انطلقت في تمام التاسعة من صياح اليوم الثلاثاء وتستمر على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتابع انتخابات الشيوخ 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة وكذا الإلكترونية، إضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والجامعة العربية وفق بروتوكولات ابرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ "الوطنية للانتخابات" إجراءات وقائية خلال الاستحقاق الدستوري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لرؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها.