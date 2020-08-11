مرشحو "الشيوخ" يدفعون بسيارات لنقل الناخبين في القليوبية

دفع بعض مرشحي الأحزاب والمستقلين بمحافظة القليوبية، بسيارات لنقل الناخبين في مواجهة عدم الإقبال التي شهدته اللجان في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

فيما شهدت قرى المرشحين ومسقط رأسهم، إقبالا متزايدا من الناخبين خصوصا لجان السيدات والتي احتشد أمامها العشرات من النساء للإدلاء بأصواتهم.

فيما ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، وتضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.