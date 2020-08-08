جولات ومؤتمرات لمرشحي "الشيوخ" بالقليوبية قبيل الصمت

شهدت الساعات الأخيرة قبيل بدء الصمت الانتخابي، ظهر اليوم، تحركات مكثفة من مرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية والتي يتبارى فيها 60 مرشحا على المقاعد الفردية الـ6 المخصصة للمحافظة.

وجرى تنظيم مسيرات وجولات ومؤتمرات في اللحظات الأخيرة، حيث من المقرر وقف كافة أنشطة الدعاية.

وأكد المراقبون أن وسائل التحايل على الصمت الانتخابي خلال الفترة المقبلة، ستكون عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال الدعاية غير مباشرة، منها حملات "انزل وشارك" التي انطلقت في عدد من الصفحات سواء للمرشحين أو انصارهم لدعوة الناخبين للمشاركة والترويج لمرشحيهم بشكل غير مباشر.

وشهدت الدائرة مسيرة كبرى بالسيارات جابت قرى مركزي بنها وطوخ، نظمها أنصار المرشح أبوسريع أبوسريع إمام الكاتب الصحفي بالأهرامـ ومرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة "مستقبل وطن" رقم 6 رمز الصاروخ لدعوة الناخبين للخروج واختيار ودعم "القائمة الوطنية من أجل مصر" وائتلاف الأحزاب الوطنية.

كما شارك المرشح في مؤتمر لدعوة الناخبين، للخروج بعزبة عثمان بشبرا بحضور المرشح سيد حجازي.

فيما أجرى المرشح سمير البيومي، رقم 2، مرشح "مستقبل وطن" زيارات مكوكية لكبار العائلات بقرية قرقشندة بطوخ، التقى خلالها برؤساء العائلات وعلى رأسهم عائلات عودة بقرقشندة التي تمثل كتلة تصويتية كبيرة في الدائرة، حيث أعلنت العائلات تأييدها له خلال الجلسة والوقوف خلف ائتلاف الأحزاب الوطنية.

وأطلقت المرشحة مروة غريب "حماة الوطن"، حملة عبر صفحاتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، لحث الناخبين على الخروج للتصويت والمشاركة.

ودعت جموع الشعب المصري للنزول إلى لجان الانتخابات وصناديق الاقتراع، للتعبير عن رأيهم.