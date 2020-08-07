نواب البرلمان يقدمون "السبت" لمرشحي الشيوخ ومشاركة في الحشد بالقليوبية

تبادل أنصار المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية الـ6 بمحافظة القليوبية، الاتهامات، بسخونة دعائية شهدتها الساعات الأخيرة قبيل الصمت الانتخابي.

واتهم المرشح خالد عرمان ابن قرية عرب الراوشدة، الذى يخوض الانتخابات مستقلا، المنافسين بتمزيق لافتات الدعاية الخاصة به، فى قرية ميت كنانة المجاورة لقريته.

وقال "عرمان": إنه كان متوجها الى مركز شرطة طوخ لتحرير محضر، إلا انه تراجع فى آخر لحظة، بعد أن أكد له أحد الشخصيات، بانه سيتم تسوية الموضوع بشكل ودي.

فيما اشتكت المرشحة مروة غريب عن حزب حماة الوطن من نفس المشكله، وقالت إنها علقت ما يقرب من 400 لافته، وفوجئت باختفاء نصفها، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يصلح في منافسة انتخابية نزيهة.

وميدانيا تشهد الساحة الانتخابية تحركات واسعة، بدأها نواب البرلمان الحالىيين، الذين شاركوا فى الظهور بشكل مكثف مع مرشحي انتخابات الشيوخ "فردي" فى القليوبية، خاصة مرشحى حزب "مستقبل وطن" وائتلاف الأحزاب الوطنية، الذي يضم المرشح الكاتب الصحفي أبوسريع إمام، عن حزب الشعب الجمهوري رمز الصاروخ.

ونظم بعض نواب البرلمان، مؤتمرات للمرشحين فى قرى دوائرهم، لمواجهة تحالف بعض المرشحين المستقلين للشيوخ، والذين بدأوا فى عمل تحالفات مع قرب انتهاء فترة الدعاية وتنظيم مؤتمرات مجمعة لهم.

وأكد المراقبون للعملية الانتخابية، أن ظهور نواب البرلمان الحاليين، مع مرشحو الشيوخ، له فائدتين، الأولى هو "تقديم السبت علشان يلاقوا الحد" لمرشحي الشيوخ، فهم يقفوا معهم اليوم، وغدا سيقفوا بجانبهم فى حالة فوزهم بمقاعد الشيوخ.

والفائدة الثانية، فهم يقومون بعمل دعاية لأنفسهم أيضا، من خلال الظهور معهم لخوض انتخابات "البرلمان" القادمة، والأمثلة على ذلك منها المؤتمر الكبير الذى عقده النائبان مصطفى الكمار وسمير صبحى فى قرية طحوريا التابعة لدائرة شبين القناطر لمرشحى مستقبل وطن "الستة".

وحضره كبار العائلات فى شبين القناطر، من أجل مبايعتهم لمرشحى الشيوخ، كما ظهر أحمد بدوى عضو البرلمان فى مؤتمر جماهيرى بقرية السفاينة التابعة لدائرة طوخ، بصحبة المرشح مصطفى النفيلى عن حزب "مستقبل وطن" فردى، وحضره كبار عائلات قرية السفاينة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه أهالى عزبة ابو جهل التابعه لقرية القشيش بشبين القناطر، مؤتمر لـ6 مرشحين مستقلين يخوضون انتخابات الشيوخ.

وأعلن الاهالى فى قرى القشيش وأبو جهل والمنايل وكفر الصهبى مبايعتهم للمرشحين الستة، وهم الدكتور عصام عزوز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام ابن قرية مرصفا مركز بنها، وخالد عرمان ابن قرية عرب الراوشدة، واللواء على عبد الحكم من مدينه طوخ، ومحمد حسن عاصى ابن قرية كفر الصهبى، وهانى البحيصى ابن قرية جزيرة بلى، ومحمد صبيح من قرية المنايل.

وأعلن اكثر 1000 شخص، يمثلون عائلات القشيش، حضروا المؤتمر تأييدهم للمرشحين الستة فى انتخابات الشيوخ المزمع اجراءها الأسبوع المقبل، ويتنافس 60 مرشحا فى انتخابات مجلس الشيوخ فى دائرة القليوبية للنظام الفردى، بينهم 9 سيدات.