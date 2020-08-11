رئيس جامعة المنيا يدعو للمشاركة في انتخابات "الشيوخ"

توافد منتسبو جامعة المنيا على مقار لجانهم الانتخابية بمحافظة المنيا؛ للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لانتخاب المرشحين بنظام القوائم، والفردي وذلك خلال يومي 11 – 12 أغسطس الجاري.

دعا الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية لجموع المصريين ومنتسبي المجتمع الجامعي في جميع الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها جزء لا يتجزأ في بناء الشأن الوطني.

كما قام الأخصائيون بالجامعة، بتوعية العاملين قبل تحركهم لمقار لجانهم الانتخابية، بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجان، وعدم تبادل القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.