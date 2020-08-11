استمرار الإقبال على لجان سقارة للتصويت في أول أيام مجلس الشيوخ

شهدت لجان سقارة وميت رهينة، بدائرة الجيزة، إقبالاً كبيراً من الناخبين منذ قليل، للمشاركة في التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، وحرصت قوات التأمين على توفير كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس.

وجابت سيارات النقل شوارع سقارة لحث المواطنين على المشاركة في التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، مرددين الأغاني الوطنية، فرحا بالعرس الديمقراطى واختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيدين في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، جرى توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، أمس الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة، والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس، بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.