محافظ قنا يتفقد اللجان الانتخابية في قرية فاو قبلي بدشنا

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته على اللجان الانتخابية بقرية فاو بمركز دشنا، والتي بدأها بمركز أبوتشت وفرشوط.

ووجّه الداودي الدعوة لأهالي محافظة قنا، للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستورى المهم، لاختيار المرشح الذي يمثلهم في مجلس الشيوخ، مؤكدا حرص المصريين على استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والنيابية بما يدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.