محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية

أجرى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية داخل مقرات اللجان الانتخابية بمدينة الطور، في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

ودعا محافظ جنوب سيناء المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

وقال المحافظ، إنه جرى توفير سيارات لنقل الناخبين من الوديان والقرى إلى اللجان الانتخابية، للمشاركة الفعالة في الانتخابات.

وأكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرا إلى ترك الحرية لكل مواطن لاختيار من يمثله في مجلس الشيوخ.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.