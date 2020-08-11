محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدرسة أم الأبطال

في أول ساعات فتح مقار اللجان الانتخابية، أدلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسه أم الأبطال الثانوية بنين بحي العمرانية.

كما تفقد محافظ الجيزة عددا من مقار اللجان الانتخابية بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة للوقوف على انتظام فتح كل المقار الانتخابية وتوافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتأكد من عدم وجود أي معوقات.

وترأس محافظ الجيزة غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة بديوان عام المحافظة لليوم الأول.

وتابع راشد من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضًا، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وإزالة أي معوقات وتم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

يذكر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والتي من بينها: "توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، فرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الانتخابية".

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.