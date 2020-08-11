محافظ أسوان يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية لتفقد لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك بمدرستي عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين وشجرة الدر الابتدائية من إجمالى 8 لجان عامة و255 لجنة فرعية تستقبل مليون و35 ألفا و571 ناخبا.

رافق محافظ أسوان خلال جولته، اللواء هشام شندي مندوب القوات المسلحة، والدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ.

وعقب تفقده للجان الاقتراع، أطمأن اللواء أشرف عطية على توافر كافة التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان، والتي جرى تطهيرها وتعقيمها قبل وأثناء انطلاق ماراثون الانتخابات مع توفير المستلزمات الطبية من كمامات ومواد مطهرة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن" ، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" ، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.