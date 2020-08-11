مطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

أدلى الأنبا يؤانس مطران أسيوط، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمدينة أسيوط.

وقال مطران أسيوط، إنه على الجميع أن يشارك في الاستحقاق الانتخابي، ولا يتغافل أو يتهاون في أداء دوره وواجبه نحو نفسه وبلده والمجتمع.

وقال يؤنس إنه يجب على المواطنين أن ينتخبوا من هو أصلح لهم ومن يرون فيه أنه الأفضل، لخدمة المواطنين.

وأكد مطران أسيوط، أنه على المواطنين النزول إلى صناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الدستوري والحافظ عليه.

ومن جانبها فرضت مديرية أمن أسيوط طوقاً أمنياً في محيط اللجان، حيث جرى بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.