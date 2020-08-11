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رئيس "الأعلى للإعلام" يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

كتب:

محمد الليثي
01:30 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الكاتب الصحفي كرم جبر

الكاتب الصحفي كرم جبر

أدلى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس للأعلى للإعلام، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم، داخل لجنته بمدرسة القاهرة الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، في أول أيام الاقتراع بالداخل.

وشهدت اللجان حالة من التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في علامات التباعد الاجتماعي الملصقة على الأرض، وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وتبدأ اليوم عملية الإدلاء بأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعدما انتهى تصويت المصريين بالخارج، أمس الثلاثاء.

وحثّ المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً في بيان صحافي أمس: "أدعو المصريين إلى النزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين في الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممارسة حقهم السياسي وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة".

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

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