محافظ دمياط تتفقد لجان الاقتراع

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من لجان الاقتراع بمدينة دمياط، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

شملت جولة المحافظ لجان معهد دمياط الابتدائي النموذجي ومدرستي دمياط الثانوية العسكرية واللوزي الثانوية بنات.

التقت عوض خلال الجولة بالقضاة والمشرفين على تلك اللجان واطمأنت على سير العملية الانتخابية بها.

وصرحت محافظ دمياط بأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني يعبر من خلاله الناخبون عن رأيهم بحرية تامة، مؤكدة أن المحافظة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات اللوجستية وجميع الإمكانات المطلوبة لخروج عملية الانتخابات بالشكل الذى يليق بمصر.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.