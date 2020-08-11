ريهام سعيد لجمهورها: "فاضل 17 يوم ووقفي كإعلامية ينتهي"

وجهت الفنانة ريهام سعيد رسالة إلى جمهورها، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت: "باقي من الزمن 17 يومًا ووقفي كإعلامية ينتهي وفي مفاجأة كممثلة.. سنة عدت بحلوها ومرها زي أي سنة في حياتنا".

وأضافت، "لكل واحد عنده مشكلة كل حاجة بتعدي واللي جاي أحلى، ربنا كريم وعظيم وكبير.. صباح الفل".

وقررت نقابة الإعلاميين منذ عام وقف الإعلامية ريهام سعيد، ومنعها من مزاولة أي نشاط إعلامي، بعد أن وصفت أصحاب الوزن الزائد في برنامجها "صبايا الخير" بأنهم "عبء على الدولة وعلى عائلاتهم".