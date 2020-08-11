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محمود مسلم

تكدس الشباب في لجان انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

كتب:

دينا عبدالخالق ومنة الصياد
05:53 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
تكدس كبير للشباب بلجان مصر الجديدة

تكدس كبير للشباب بلجان مصر الجديدة

تكدست أعداد كبيرة من المواطنين في لجان انتخابات مجلس الشيوخ في أول أيامه، خاصة في مدرسة طبري الحجاز.

وتصدر الشباب المشهد في المدرسة، حيث وقفوا في صفوف متوازية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بالكحول.

وشهدت المدرسة أعدادا كبيرة من المتطوعين الذين حرصوا على تزيينها بطريقة مختلفة من وضع الورود أعلى أبواب اللجنة، وأخرى تتدلى من السقف فضلًا عن تعليق النجف وإذاعة الأغاني الوطنية الشبابية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

 

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