تكدس الشباب في لجان انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

تكدست أعداد كبيرة من المواطنين في لجان انتخابات مجلس الشيوخ في أول أيامه، خاصة في مدرسة طبري الحجاز.

وتصدر الشباب المشهد في المدرسة، حيث وقفوا في صفوف متوازية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بالكحول.

وشهدت المدرسة أعدادا كبيرة من المتطوعين الذين حرصوا على تزيينها بطريقة مختلفة من وضع الورود أعلى أبواب اللجنة، وأخرى تتدلى من السقف فضلًا عن تعليق النجف وإذاعة الأغاني الوطنية الشبابية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.