وزير الري: لجنة إيراد النهر في انعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 لاستعراض موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق.

وتمّ استعراض موقف متابعة الأرصاد المائية بمحطات القياس بأعالى النيل، حيث تبين من خلال أعمال الرصد التي تتمّ على مدار الساعة الارتفاع الملحوظ للمناسيب المسجلة بمحطات القياس الرئيسية لهذا العام المائي.

يُشار إلى أنَّه من المُبكر تحديد حجم الفيضان لهذا العام إلا أن المؤشرات لحالة الأمطار والسريان المائي حتى الآن في النهر وروافده تشير إلى إحتمالية كونه أعلى من المتوسط.

وفي ذات السياق، سجل النيل الأزرق تصرفات مائية مرتفعة تزيد عن المعدل وعن أرصاد العام الماضي، كما سجل نهر عطبرة تصرفات مائية تتجاوز المعدل ونظيرتها العام الماضي.

ويتمّ التنسيق علي مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.

وأكّد "عبدالعاطي" أنَّ اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.