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عجوز نوبية تطالب بالمشاركة في الانتخابات: واجب وطني

كتب:

عبد الله مشالي
02:18 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
عجوز نوبية تطالب بالمشاركة في الانتخابات: واجب وطني

حرصت زبيدة عبداللطيف، سيدة نوبية في العقد التاسع من عمرها،  على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، متكئة على ابنتها الكبرى لتصل إلى لجنتها بمدرسة شجرة الدر بمنطقة قرية الكرور النوبية.

"زبيدة" أكدت حرصها على المشاركة في الانتخابات دائما، "لازم في أي انتخابات أو استفتاء أكون موجودة، ودايما بفضل فترة الصباح للهروب من الحر، الانتخابات واجب قومي لا بد منه، وأدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات".

تقول السيدة الثمانينية "ببدأ بنفسي وعندي ولدين وبنت كلهم لازم ينتخبوا، لأن ده حق لنا وواجب علينا، ولو كلنا نمنا في بيوتنا مش هييجي المرشح اللي إحنا عايزينه، علينا جميعاً أن نقف مع مرشحنا اللي مقتنعين به سواء تابع للقبيلة أو لا، وإذا منزلناش منلومش غير نفسنا، لو جاء مرشح ميخدمناش".

وأكملت: "أنا متوقعة المرة دي كنوبيين العدد هينزل كثير، لأن عندنا مرشح نوبي واحد مستقل".

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