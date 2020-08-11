إقبال متوسط من سيدات أسوان على التصويت بـ"الشيوخ"

بدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان في مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، ويستمر اليوم الأول حتى الساعة 9 من مساء اليوم الثلاثاء، كما هو الحال غدا الأربعاء، وذلك في 255 لجنة فرعية يشرف عليها 255 قاضيا، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية بالمحافظة نحو مليون و35 ألفا و571 ناخبا.

وكانت الدقائق الأولي من عملية التصويت شهدت إقبالا متوسطا من السيدات، ووجّه رجال تأمين اللجان الانتخابية، الناخبين باتباع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للتصويت وارتداء الكمامات والتباعد.

يذكر أنّ المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزب "مستقبل وطن"، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزب "مستقبل وطن"، ياسر عبدالحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.