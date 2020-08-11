رواد "سوق الثلاثاء" بالمرج: "هنشتري الطلبات ونصوت بالمرة"

لم يمنع إقامة انتخابات مجلس الشيوخ، أهالي المرج من الإقبال على سوق الثلاثاء، أهم الأسواق الأسبوعية بحي المرج، حيث شهد السوق إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر خاصة من السيدات، بالتزامن مع إجراء الانتخابات بالمقار الانتخابية القريبة من السوق.

وقالت منى حسين، إحدى رواد السوق، إنها أدلت بصوتها بالانتخابات قبل قدومها للتسوق، مشيرة إلى أنها رغم عدم علمها بغالبية أسماء المرشحين إلا أنها حرصت على الإدلاء بصوتها، خاصة أنها وأسرتها يحرصون على المشاركة بكافة الاستحقاقات الانتخابية منذ نحو 10 أعوام، لافتة إلى أنها تأتي للسوق لشراء كافة احتياجاتها من الخضروات والفواكه.

وقال محمد علي، أحد البائعين بالسوق، أن حركة البيع بالسوق لم تتأثر بالسلب بإقامة الانتخابات، لافتا إلى أن غالبية الزبائن لا يعلمون بوجود انتخابات من الأساس وذلك لعدم وجود مرشحين من منطقة المرج، إضافة إلى ضعف الدعاية، موضحا أن عدد من الزبائن فور علمهم بوجود انتخابات يذهبون لمعرفة مقرهم الانتخابي.

وأشار إلى أن أسعار الخضروات والفواكة ثابتة وفي متناول الزبائن من الناخبين، ولم يتم زيادتها يوم الانتخابات بسبب إغلاق بعض أماكن السوق بسبب التصويت.

وقال محمد عبدالرازق أحد الزبائن بالسوق، إنه لا يعلم وجود انتخابات بهذا اليوم، موضحا أنه ذهب ليشتري طلباته من السوق كالمعتاد فوجد الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيرتاح قليلا ثم سيذهب للإدلاء بصوته بصحبة زوجته وعدد من أقربائه، وذلك لكونه يعرف بعض المرشحين بالانتخابات، كما أنه حريص على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتعتبر مناطق حي المرج من أكثر مناطق القاهرة تصويتا في كافة الاستحقاقات الوطنية ويتجاوز عدد من لهم حق التصويت بها اكثر من 300 الف.