"الوزير" لـ"المصريين": بمشاركتنا في الانتخابات بنقدم مصر للعالم

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إن الظروف التي تشهدها انتخابات مجلس الشيوخ ليست ظروفا استثنائية ولكنها ظروف عادية جدا والتنظيم والإقبال جيد جدا، وهو الشئ الذي يدل على وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مؤسسات الدولة التشريعية طبقا للدستور المصري، "اللجنة كانت مليانة وكله كان بيتسارع أنه يآخد القلم من التاني علشان يدلي بصوته".

وأضاف الوزير خلال حديثه على شاشة "MBC مصر" أن الغرف الأخرى من غرف التشريع هي مجلس الشيوخ وهي غرفة مهمة جدا وله مهام كبيرة ومتعددة فيما يحال من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لإستكمال العملية التشريعية والديموقراطية بشكل عام، مشددا على أن مصر دولة ديموقراطية ودولة مؤسسات، "بمشاركتنا بنقدم مصر الديموقراطية للعالم.. الناس كلها والعالم كله شايفنا وشايف هل المصريين جادين في اختيار من يمثلهم وراضيين عن الحرية والحياة الديموقراطية، وكل ذلك يؤكد على أن المصريين شعب واعي".

وتابع الوزير أنه أدلى بصوته لأن صوته واجب وطني، موضحا أن التنظيم باللجان الانتخابية جيد للغاية وهناك اجراءات احترازية وصحية ضد فيروس كورونا وهناك تباعد ونظام والكمامات يتم توزيعها على المواطنين،

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا .

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية ، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ل "الوطن"،أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كافة الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصرين فى الداخل والخارج عبر موقعها الإلكترونى .وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ،فأن هناك ٦٣ مليون ناخب مصرى مقيد فى قاعدة البيانات للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.