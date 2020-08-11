تمركز 90 سيارة إسعاف بالقرب من لجان الانتخابات في الدقهلية

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تواجد الفرق الطبية بشكل منتظم باللجان الانتخابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للمترددين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المستشارين والضباط.

وقال مكي، إنه تم تجهيز 660 لجنة طبية لمتابعتهم وتم تجهيز 90 سيارة إسعاف متمركزة بجوار اللجان الفرعية، وذلك لتقديم خدمة طبية ونقل المرضى حال احتياجهم لخدمة طبية أعلى إلى أقرب مستشفى.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتم التنبيه بتواجد مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية من بداية اللجان وحتى وقت انتهاء اللجان الانتخابية.

وتستقبل لجان الدقهلية خلال يومي 11 و 12 أغسطس 4 ملايين و338 ألف، و465 ناخبا، في لجان الدقهلية، وسط إجراءات احترازية وتسهيل إجراءات حركة الناخبين من وإلى اللجان.

يذكر أن محافظة الدقهلية "الدائرة الثالثة فردي" مخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ يتنافس عليهم 43 مرشحا، وتتبع المحافظة الدائرة الأولى بانتخابات القائمة، والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط، وتحتاج 5% من الأصوات لإعلان فوزها بالانتخابات.