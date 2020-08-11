إقبال من السيدات على لجنة "اليابانية".. والشرطة النسائية تتصدر المشهد

شهدت لجنة مدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد، حضورا مكثفا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم.

وخضعت الناخبات لعملية تعقيم قبل دخولهن بواسطة بوابة التعقيم المثبتة في مدخل اللجنة، كما تصدرت عناصر الشرطة النسائية المشهد في اللجنة، وبينهن النقيب رنا الشافعي، حيث باشرن عملهن في الإجراءات الأمنية المتبعة وإرشاد الناخبين، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل دخول الناخبات إلى مقار اللجان.

وانطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ، في الداخل، على مدار يومين، بعد انتهاء التصويت فى الخارج.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.