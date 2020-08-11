الزراعة : الموالح والبطاطس البريمو في صادرات مصر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أغسطس الحالي.

وأكدت القصير، أن الصادرات بلغت 3 مليون و781 ألف و207 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.

وأوضح وزير الزراعة، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونًا و388 ألف 910 طنًا، إضافة إلي تصدير 673 ألف و697 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و946 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و136 طنًا، في حين احتل الثوم المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 31 ألف و 524 طن، بينما احتلت صادرات الفراولة المركز السادس بإجمالي 20 ألف و761 طنًا، واحتلت صادرات الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 15 ألف و361 طنًا، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 5 آلاف و399 طنًا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و523 طنًا، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3152 طنًا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 2902 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2266 طنًا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 911 طنًا.