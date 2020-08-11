أسقف أبنوب والفتح يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بأسيوط

أدلى الأنبأ لوكاس أسقف مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بأبنوب مقر مدرسة الشهيد فاروق جعفر أحمد الثانوية العسكرية بمدينة أبنوب.

ومن جانبه، حث الأنبا لوكاس المواطنين على النزول للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن المشاركة في التصويت واجب وطني على كل شخص من أجل النهوض بمستقبل الوطن واختيار من يمثل الشعب.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط.

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