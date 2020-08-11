رؤساء مدن أسوان يتفقدون مقرات لجان انتخابات الشيوخ

تفقد رؤساء مراكز ومدن محافظة أسوان اليوم، مقرات اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكان اللواء مجدي مسلم رئيس مركز ومدينة كوم إمبو، تفقد لجان معهد الفتيات والإصلاح الزراعي وأحمد عرابي، كما تفقد روساء مدن ادفو ودراو ونصر النوبة وأسوان، عددا من اللجان.

وكانت اللجان الانتخابية في أسوان شهدت إقبالا متوسطا من السيدات، ووجّه رجال الأمن الناخبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة المسافة بين الناخبين وارتداء الكمامة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.