عضو "الشورى" 4 دورات متتالية يدعو للمشاركة في انتخابات "الشيوخ"

لم يمنع إبراهيم خليل هندي تقدمه في العمر من النزول للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث اصطحب معه حفيده وذهب للجنة مدرسة الإرشاد بمركز الدلنجات، محل تصويت مفتي الجمهورية، داعيا جموع المواطنين إلى التصويت والتمسك بحقوقهم الدستورية، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده الدولة.

إبراهيم هندي، 76 سنة، عضو مجلس الشورى الأسبق لأربع دورات متتالية، آخرهم عام 2003، ونائب محافظ الغربية الأسبق، أدلى بصوته في لجنة مدرسة الإرشاد بمركز الدلنجات، بالبحيرة.

وقال "هندي" لـ"الوطن"، "من منطلق حرصي على حقي الدستوري في الإدلاء بصوتي، وباعتباري كبير عائلة وبرلماني سابق، نزلت اليوم رغم ظروفي الصحية".

وأضاف، "من واقع منصبي التنفيذي السابق، ودوري البرلماني خلال الفترة الماضية، أؤكد على أهمية مجلس الشيوخ ودوره المحوري في التأثير على قرارات الدولة، ما ينعكس على التنمية والاستقرار، وأدعوا الجميع إلى النزول للمشاركة في العرس الديمقراطي".

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.