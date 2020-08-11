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وفاة مدير "أملاك الدولة" بجنوب سيناء والمحافظ ينعاه

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حماده الشوادفي
03:20 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

لفظ وجيه صلاح، مدير أملاك الدولة بجنوب سيناء، أنفاسه الأخيرة في مستشفى الطور العام، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لغيبوبة سكر.

ونعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدير إدارة أملاك الدولة، قائلًا "إن الفقيد يعمل بالمحافظة منذ أكثر من 25 عامًا، وتولى عدة مناصب داخل المحافظة، آخرها مدير إدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة".

ونعت اللجنة النقابية مدير أملاك الدولة عبر صفحتها الرسمية، فيما أكد أحمد الحضري، رئيس اللجنة، أن المحافظة فقدت أحد أهم أبنائها الذين ساهموا في تنمية المحافظة.

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