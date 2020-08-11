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محمود مسلم

وزيرة البيئة: التصويت بانتخابات الشيوخ يدعم التنمية داخل البلاد

كتب:

منة الصياد ودينا عبدالخالق
03:02 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية، إنه من المهم المشاركة في عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، لأن هذا سيدعم المسار الديمقراطي، وعملية التنمية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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