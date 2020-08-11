محافظ سوهاج يتفقد مقر اللجنة العامة وعددا من اللجان الفرعية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، مقر اللجنة العامة لإنتخابات مجلس الشيوخ وعدد من اللجان الفرعية بنطاق مدينة سوهاج، للاطمئنان على سير العملية الإنتخابية، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الإنتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنتي مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، ولجنة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات بحي شرق سوهاج، ولجنة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج بحي غرب سوهاج، حيث اطمأن من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة، موجها رؤساء أحياء شرق وغرب سوهاج بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن إنتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، كما تفقد مقر اللجنة العامة بإستاد سوهاج الرياضي .

وأشار " الفقي " إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة .