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أبناء الإبراهيمية القبلية يصطحبون أطفالهم إلى اللجان (صور)

كتب:

سهاد الخضري
03:28 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الإبراهيمية القبلية

الإبراهيمية القبلية

شهدت لجان قرية الإبراهيمية القبلية مسقط  رأس المرشح المستقل لعضوية مجلس الشيوخ، حسين سعد، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم خلال الإدلاء بصوتهم.

 كما شهدت لجان مدينة السرو مسقط رأس المرشح عن حزب "مستقبل وطن"، وليد التمامي، إقبالا كثيفا منذ الصباح. كما خرج الناخبون للإدلاء بأصواتهم في كفر البطيخ، لدعم أحمد البلشي ابن قرية السعدية البحرية وأحمد الحفناوي ابن كفر البطيخ. 

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