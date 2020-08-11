طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 34

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأربعاء، مائلاً للحرارة رطباً نهارًا، لطيفاً ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلاً نهارًا لطيفًا ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وحارًا نهارًا معتدلًا ليلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارًا معتدلًا ليلًا على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على أغلب المناطق ونشطة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر

القاهرة الكبرى 34 24

الوجه البحري 34 24

السواحل الشمالية الغربية 30 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 30 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 30

شمال الصعيد 37 25

جنوب الصعيد 40 30