الطقس اليوم الأحد 9-8-2020 في مصر والدول العربية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس اليوم الأحد على القاهرة، وباقي أنحاء الجمهورية.

الطقس في مصر

ويتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

الطقس في الكويت

كشفت الإدارة العامة للأرصاد الجوية بالكويت عن حالة الطقس، حيث يكون شديد الحرارة نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

بينما يكون الطقس حار إلى مائل للحرارة ليلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

الطقس في الأردن

ووفقًا لإدارة الأرصاد في المملكة الأردنية الهاشمية، يسود الطقس انخفاض قليل آخر على الحرارة؛ الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول و حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.