الطقس اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء في محافظات مصر المختلفة.

الطقس في مصر

يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا معتدل ليلا في القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية والغربية مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون حركة الرياح معتدلة.

وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، يكون الطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع وجود فرصة لسقوط أمطار في جنوب الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على أقصى الجنوب والرياح معتدلة وتنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها الى السواحل الغربية للمملكة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.